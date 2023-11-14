Израильские военные озаботились судьбой недоношенных младенцев в Газе ЦАХАЛ: армия Израиля инициировала передачу инкубаторов больнице «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Jiri Hubatka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей в палестинский медицинский центр «Аш-Шифа», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Оборудование поступило от одной из израильских больниц. Военные отметили, что они остаются привержены «моральным и профессиональным обязанностям» и проводят четкую границу между гражданскими лицами и радикалами ХАМАС.

Армия обороны Израиля предложила помощь генеральному директору больницы «Аш-Шифа» и инициировала гуманитарную акцию по передаче инкубаторов из больницы в Израиле в медицинский центр «Аш-Шифа» в секторе Газа. <...> Мы готовы сотрудничать с любой надежной стороной-посредником, чтобы обеспечить передачу инкубаторов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения зафиксировали 137 атак на медицинские объекты в секторе Газа. За 36 дней с момента эскалации палестино-израильского конфликта погиб 521 человек, еще более 680 получили ранения.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заместителя министра здравоохранения анклава Юсефа Абу аль-Риша сообщал, что порядка 34 пациентов больницы «Аш-Шифа» погибли из-за перебоев в подаче электроэнергии и из-за отсутствия топлива для генераторов. Отмечалось, что среди жертв есть дети.