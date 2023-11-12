В ВОЗ посчитали число атак Израиля на медучреждения в Газе ВОЗ: в Газе совершено 137 нападений на медорганизации

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения зафиксировали в Газе 137 нападений на медицинские объекты. Всего за 36 дней обострения конфликта погиб 521 человек. Соответствующее заявление подготовили совместно с региональными директорами Фонда ООН в области народонаселения и Детского фонда ООН.

За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа, в результате которых погиб 521 человек и ранены 686, в том числе 16 медицинских работников погибли, 38 получили ранения при исполнении служебных обязанностей, — сообщили в ВОЗ.

Международная организация отметила, что более половины больниц в секторе Газа закрыли. Те, которые по-прежнему функционируют, испытывают огромную нагрузку и могут заниматься лишь очень ограниченной неотложной помощью, спасательными операциями и услугами интенсивной терапии.

ВОЗ обратилась к международной общественности, призвав принять решительные действия для обеспечения немедленного гуманитарного прекращения огня и предотвращения дальнейших человеческих жертв, а также сохранения того, что осталось от системы здравоохранения в Газе.

12 ноября больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии. В руководстве больницы о рисках подобной ситуации предупреждали днем ранее.