Израиль закрывает посольства по всему миру после угроз Ирана Sky Arabia: Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана

Фото: Omar Sanadiki/AP/TASS

Удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Руководство Израиля приостановило работу 28 посольств по всему миру после того, как Иран пригрозил ответом на взрыв консульства в Дамаске, утверждает телеканал Sky News Arabia. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в свою очередь заявил, что ЦАХАЛ на протяжении последних шести месяцев находится в состоянии войны на многих фронтах и армия готова к любому развитию событий.

Израиль закрыл 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Ирана отреагировать на взрыв его консульства в Дамаске, — говорится в публикации.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ранее сообщил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадные генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к Израилю на иврите и пообещал ответ за атаку на консульство страны в столице Сирии Дамаске. Он также пообещал заставить Тель-Авив раскаяться.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин допустил, что Иран может нанести по Израилю комбинированный удар ракетами и дронами. По его словам, БПЛА вскроют и перегрузят средства израильской ПВО, а баллистическими ракетами Иран, скорее всего, решит огневые задачи. Суконкин напомнил, что Иран имеет крылатые и баллистические ракеты, но информация об их количестве закрыта.