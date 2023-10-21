Израиль планирует увеличить количество ударов по сектору Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари, его слова приводит ТАСС. Он призвал местных жителей эвакуироваться из опасных районов в южной части анклава.
Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор, именно поэтому мы призвали жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг сектора Газа, и следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий, — сказал Хагари.
Он отметил, что в настоящее время государство сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа, но при этом готово к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке. Таким образом Хагари ответил на вопрос о ситуации на северной границе страны, где со стороны Ливана обстрелы Израиля ведут сторонники шиитской организации «Хезболла».
ЦАХАЛ ранее обстреляла объекты «Хезболлы» в ответ на ракеты и противотанковые снаряды, выпущенные по стране. Армия еврейского государства нанесла удары по установкам, расположенным вдоль границ Ливана. Также целью стали комплексы, используемые группировкой в оперативных целях.
Министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы страны заявил, что «Хезболла» приняла решение вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, теперь ЦАХАЛ заставляет группировку платить высокую цену.