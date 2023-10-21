Израиль пообещал усилить удары по сектору Газа

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израиль планирует увеличить количество ударов по сектору Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари, его слова приводит ТАСС. Он призвал местных жителей эвакуироваться из опасных районов в южной части анклава.

Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор, именно поэтому мы призвали жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг сектора Газа, и следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий, — сказал Хагари.

Он отметил, что в настоящее время государство сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа, но при этом готово к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке. Таким образом Хагари ответил на вопрос о ситуации на северной границе страны, где со стороны Ливана обстрелы Израиля ведут сторонники шиитской организации «Хезболла».

ЦАХАЛ ранее обстреляла объекты «Хезболлы» в ответ на ракеты и противотанковые снаряды, выпущенные по стране. Армия еврейского государства нанесла удары по установкам, расположенным вдоль границ Ливана. Также целью стали комплексы, используемые группировкой в оперативных целях.

Министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы страны заявил, что «Хезболла» приняла решение вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, теперь ЦАХАЛ заставляет группировку платить высокую цену.