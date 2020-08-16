Израиль полностью лишит Палестину рыболовства из-за пуска ракет

https://static.news.ru/photo/b82d6c06-df90-11ea-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израиль полностью перекроет рыболовную зону для палестинских моряков у побережья сектора Газа. Причиной запретительных мер стали запуски ракет и связок шаров со взрывчаткой из анклава по территории еврейского государства. Соответствующий приказ 16 августа 2020 года отдал глава Минобороны Израиля Бени Ганц.

Решение министра вступило в силу немедленно. Документ будет действовать до новых распоряжений, передаёт радио «Кан».

Накануне стало известно, что Палестина отзывает своего посла из ОАЭ на фоне принятия решения о нормализации отношений с Израилем, заявил министр иностранных дел страны Рияд аль-Малики. О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения.

Согласно её условиям, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между ОАЭ и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.

Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений. Премьер-министр добавил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан будет осуществляться только в тесной координации с США.