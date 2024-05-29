Израиль подготовил новые условия для переговоров о прекращении огня с ХАМАС Axios: Израиль смягчил условия для переговоров о прекращении огня с ХАМАС

Израильские дипломаты в ближайшее время передадут посредникам более мягкую позицию по установлению мира в секторе Газа и сделке об освобождении заложников, сообщило издание Axios со ссылкой на два источника. Переговорщики готовы уменьшить минимальное число пленных для возвращения на первом этапе.

Также дипломаты готовы обсудить устойчивый режим прекращения огня. По словам собеседников издания, в ближайшее время власти Катара передадут предложение Израиля представителям ХАМАС. В последний раз стороны пытались договориться о прекращении огня три недели назад, но переговоры тогда зашли в тупик.

Ранее стало известно, что порядка 40 палестинцев, среди которых много женщин и детей, погибли в результате бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Рафахе. Пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины информировала, что несколько десятков людей были ранены. Как отметили в ведомстве, израильские силы нанесли удар по палаточному лагерю в районе Телль-эс-Султан на северо-западе города.

Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагедией авиаудар в Рафахе. Он заверил, что по результатам расследования будут сделаны необходимые выводы.