Израиль начал наступление на южную часть сектора Газа

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские войска перешли к активным военным действиям в южной части сектора Газа, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. По его словам, которые цитирует армейская пресс-служба, бои будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава.

Вчера и сегодня мы уничтожили бригадных командиров, ротных командиров, многих боевиков, и вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа, он будет вестись с не меньшей мощью, с не меньшими результатами. Командиры ХАМАС будут встречать Армию обороны Израиля везде, и им будет дан самый мощный отпор, — отметил представитель вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что по окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону. При этом армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения.

Шеф Пентагона Ллойд Остин тем временем предупредил Израиль, что ХАМАС является очень серьезным противником. Группировке удалось удержать оборону в густонаселенном городе, отметил он. По словам министра обороны США, израильские военные могут потерпеть там стратегическое поражение. Вместе с тем он добавил, что Тель-Авиву следует обеспечить безопасность гражданских лиц и создать гуманитарные коридоры в анклаве.