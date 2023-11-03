Израиль активно готовится к боям на нескольких фронтах Ynet: Тель-Авив активно закупает вооружение для боев на нескольких фронтах

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израиль активно закупает различное вооружение, в том числе бомбы, ракеты, беспилотные летательные аппараты с целью подготовиться к боевым действиям одновременно на нескольких фронтах. Это связано с запусками йеменскими хуситами беспилотников, баллистических и крылатых ракет по израильской территории, сообщает портал Ynet.

Порядка $1,5 млрд уже потрачено на приобретение вооружений, которое производится оборонно-промышленным комплексом Израиля, так и иностранными государствами. Часть из поставленных образцов уже используются на поле боя, а также для обеспечивает оборону тыла.

Управление по развитию вооружений и технологической инфраструктуры Минобороны Израиля потратило свыше $750 млн на разработку мер по укреплению обороноспособности. Ynet подчеркивает, что в стране 651 промышленный объект был переведен на военные рельсы. Кроме того, тысячи грузовиков и легковых автомобилей были реквизированы для использования в военных целях.

Ранее представитель армии Йемена генерал Яхья Сари заявил, что войска этой страны нанесли ракетный удар по израильским объектам на «оккупированных территориях Палестины». Видео пуска ракет, который транслировался в прямом эфире, появилось на странице Минобороны Йемена в соцсети Twitter (X). По сообщению военного ведомства, на кадрах показаны совместные операции ракетных войск и Военно-воздушных сил Йемена. Удары наносились по целям израильской армии в Палестине.

До этого йеменская армия заранее анонсировала ракетный удар по Израилю. Яхья Сари сообщал, что в прямом эфире также будут транслироваться пуски беспилотников.