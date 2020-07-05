Ближний Восток

Иран установил новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

13:25, 05 июля 2020
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

В Иране 163 человека скончались за сутки из-за коронавируса, что стало новым рекордом страны по числу умерших от COVID-19.

В эфире телеканала IRINN официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила, что за последние 24 часа медики выявили 2560 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 163 человека.

Прежний антирекорд был установлен 29 июня — тогда скончались 162 человека, уточняет РИА Новости.

В Иране общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции, достигло 240 438, жертв — 11 571. Выздоровели 201 330 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал свыше 100 летальных исходов пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошёл после того, как в стране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошёл после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации иранские власти ввели временное обязательное для граждан ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве. Об этом сообщил президент страны Хасан Рухани. По его словам, это необходимая мера, которая будет действовать до 21 июля.

Иранский лидер заявил, что существует вероятность возобновления ограничений в «красных» районах страны, где эпидемиологическая обстановка наиболее неблагоприятна. По его словам, они будут вводиться по предложению местных штабов по противодействию коронавирусу, писал NEWS.ru.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 11,2 млн человек, свыше 530 тысяч умерли, более 6 млн выздоровели.
Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 839 542 человек), на втором — Бразилия (1 577 004). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

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