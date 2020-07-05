Иран установил новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/79c926dc-beaa-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

В Иране 163 человека скончались за сутки из-за коронавируса, что стало новым рекордом страны по числу умерших от COVID-19.

В эфире телеканала IRINN официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила , что за последние 24 часа медики выявили 2560 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 163 человека.

Прежний антирекорд был установлен 29 июня — тогда скончались 162 человека, уточняет РИА Новости.

В Иране общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции, достигло 240 438, жертв — 11 571. Выздоровели 201 330 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал свыше 100 летальных исходов пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошёл после того, как в стране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошёл после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации иранские власти ввели временное обязательное для граждан ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве. Об этом сообщил президент страны Хасан Рухани. По его словам, это необходимая мера, которая будет действовать до 21 июля.

Иранский лидер заявил, что существует вероятность возобновления ограничений в «красных» районах страны, где эпидемиологическая обстановка наиболее неблагоприятна. По его словам, они будут вводиться по предложению местных штабов по противодействию коронавирусу, писал NEWS.ru.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 11,2 млн человек, свыше 530 тысяч умерли, более 6 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 839 542 человек), на втором — Бразилия (1 577 004). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.