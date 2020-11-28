Иран может ограничить доступ инспекциям МАГАТЭ после убийства Фахризаде

https://static.news.ru/photo/a876641c-3246-11eb-a687-fa163e074e61_660.jpg Фото: magateorg/facebook.com

В парламенте Ирана призвали руководство страны ограничить доступ к объектам ядерной программы представителей МАГАТЭ и прекратить применение дополнительного протокола после покушения на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

В связи с убийством иранского ученого парламентарии ИРИ призвали прекратить применение доппротокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране. Мотивы понятны, но эмоции не всегда помогают найти верное решение. Доппротокол отвечает интересам всех, включая Тегеран, — приводит «Интерфакс» слова постпреда РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Ранее NEWS.ru писал, что парламентарии Ирана поддержали ускоренный формат рассмотрения законопроекта об увеличение уровня обогащения урана на иранской территории. Итоговое согласование в парламенте по закону может состояться уже в среду.

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.