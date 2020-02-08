https://static.news.ru/photo/94d9ccb2-4a72-11ea-b273-fa163e074e61_660.jpg Фотография иранского командира Касема Сулеймани во время акции протеста в Иране Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Военное разведывательное сообщество Ирака считает, что ответственность за ракетный удар по иракской базе 27 декабря 2019 несёт запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил бригадный генерал и начальник разведки иракской федеральной полиции на базе К-1 Ахмед Аднан.

Как пишет The New York Times, таким образом в атаке, которая в конечном итоге привела к убийству командующего силами «Кудс» в составе влиятельного Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, иракская сторона не считает виновной организацию «Хезболла».

Все доказательства указывают на ИГ, — сказал Аднан.

Иракский генерал также напомнил о трёх инцидентах, случившихся в этом районе за полторы недели до нападения 27 декабря, заявив, что его силам было известно о передвижениях боевиков ИГ в этом районе.

Мы как иракские силы не можем даже подойти к этому району, потому что это небезопасно. Как это может быть, что кто-то, кто не знает этот район, может прийти сюда, найти эту огневую позицию и начать атаку, — задался вопросом генерал разведки.

Аднан напомнил, что иракская разведка предупредила американских военных об опасности нападения на базу в ноябре и декабре ещё в начале ноября. Аналогичный доклад был представлен 25 декабря. Как подчеркнул бригадный генерал, он пытался предупредить американцев даже за несколько часов до ракетного удара 27 декабря.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что в ближайшее время Иран раскроет новую информацию об авиаударе, нанесённом по базе США Айн аль-Асад в Ираке.