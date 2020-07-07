Хуситы в Йемене объявили дворцы саудовских военачальников своими мишенями

https://static.news.ru/photo/40da5894-c073-11ea-b409-fa163e074e61_660.jpg Хадджа Фото: XinHua/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» будет атаковать ракетами не только военные объекты в Саудовской Аравии, но и дворцы высокопоставленных военных, причастных к агрессии против Йемена. Об этом заявил представитель командования вооруженных формирований мятежников-хуситов генерал Яхья Сариа.

Мы призываем мирное население Саудовской Аравии не находиться рядом со штабами и базами, а также с дворцами военных преступников, которые станут нашими мишенями, — передаёт телеканал Al-Manar слова Сариа.

Генерал подчеркнул, что после бомбардировок жилых кварталов в городах Йемена самолётами ВВС аравийской коалиции было принято решение рассматривать дворцы саудовских военачальников в качестве мишеней.

С начала недели провинции Хадджа, Мариб, Эль-Джауф и Эль-Байда подверглись интенсивным налётам. Это произошла после успеха отрядов «Ансар Аллах» на фронте в провинции Мариб, когда хуситы смогли занять два стратегически важных района Эль-Махлак и Эль- Хамрани. Они являлись форпостами противника.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается военный конфликт. Он усилился после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По данным ООН, около 80% населения Йемена (больше 24 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи, число беженцев превышает 3 млн человек.

NEWS.ru писал, что силы Переходного совета Южного Йемена заявили о захвате архипелага Сокотра, расположенного в Индийском океане. На сайте движения говорится, что теперь регион «полностью освобождён», там действует режим самоуправления.