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03 августа 2025 в 21:42

Хуситы провернули три успешные атаки по Израилю с помощью БПЛА

Хуситы нанесли три удара по целям в Израиле

Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

Участники йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли при помощи дронов три успешных удара по целям в Израиле, сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире канала Al Masirah. По его словам, БПЛА ударили в том числе по порту в Хайфе.

[Подразделения] беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели три уникальные военные операции, в ходе которых нанесли удары по трем целям израильского противника с использованием трех беспилотников, — заявил Сариа.

По информации мятежников, также они нанесли удары по военным целям в Тель-Авиве и Ашкелоне. Хуситы подчеркнули, что не откажутся от поддержки палестинцев в секторе Газа и продолжат атаковать Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников. По словам политика, это самый быстрый способ решить проблему.

Йемен
сектор Газа
Израиль
дроны
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