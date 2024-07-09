«Хезболла» совершила массированную атаку на Голанские высоты Al Mayadee: «Хезболла» выпустила по Голанским высотам 30 ракет

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Бойцы «Хезболлы» выпустили с юга Ливана 30 ракет по Голанским высотам, сообщил телеканал Al Mayadeen. По его данным, были атакованы штаб израильских ПВО и армейская казарма в районе Кела-Алон.

Взрывы были также зафиксированы около поселения Шааль. В Верхней Галилее шииты обстреляли полевой лагерь израильских военнослужащих в Манаре.

По данным израильских СМИ, погибли двое израильтян, мужчина и женщина, ехавшие в машине. Известно, на месте прилетов вспыхнул крупный пожар. При этом командование ЦАХАЛ сообщения об этих атаках «Хезболлы» пока не комментировало.

Военно-воздушные силы Израиля 6 июля совершили атаки на военные объекты шиитского движения «Хезболла», расположенные в южной части Ливана, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Речь идет в том числе о военной структуре в Кфаркеле и инфраструктуре в районах Бинт-Джебейля и Ярине.

Израильские генералы хотят перемирия с палестинцами в секторе Газа, сообщало ранее издание The New York Times. В публикации отмечается, что эту позицию не поддерживают сами власти Израиля, поэтому между ними и военным руководством возникли серьезные разногласия. Военные опасаются, что боевые действия могут расшириться на Ливан. Генералы также пришли к выводу, что перемирие будет самым быстрым способом освободить израильских заложников.