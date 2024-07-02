Израильские генералы хотят перемирия с палестинцами в секторе Газа, пишет издание The New York Times. В публикации отмечается, что эту позицию не поддерживают сами власти Израиля, поэтому между ними военным руководством возникли серьезные разногласия.
Усиливается раскол между военными и премьер-министром [Израиля Беньямином] Нетаньяху, выступающим против перемирия, которое позволит ХАМАС пережить войну, — отмечаетиздание.
Военные опасаются, что боевые действия могут расшириться на Ливан. Генералы также пришли к выводу, что перемирие будет самым быстрым способом освободить израильских заложников.
Ранее постоянное представительство Ирана при ООН объявило, что решение Израиля провести военную операцию в отношении Ливана приведет к тому, что Тегеран объявит войну израильской стороне. Там подчеркнули, что заявления Тель-Авива об атаке на ливанские объекты рассматриваются как эпизод психологической борьбы, однако исключать вариант начала боевых действий нельзя.
В середине июня Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан, пока проводятся мероприятия по повышению боеготовности войск на местах. При этом в МИД страны предупредили, что шиитское движение «Хезболла» будет полностью уничтожено, если начнется полномасштабная война с Ливаном.