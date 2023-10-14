ХАМАС назвали пешкой в конфликте с Израилем Sky News: ХАМАС используется как пешка в конфликте с Израилем

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС является «пешкой» в конфликте с Израилем, считает обозреватель Sky News Шон Белл. Он предположил, что за обострением ситуации может стоять Иран.

Трагедия заключается в том, что ХАМАС почти наверняка используется как пешка в великой стратегической игре в шахматы, приводящей к смерти, страданиям и разжигающей ненависть поколений, как палестинцев, так и израильтян, — написал Белл.

Журналист указал на то, что отношения Запада и Тегерана ухудшаются стремительными темпами. Вместе с тем он отметил, что никаких доказательств причастности Ирана к военному конфликту нет, хотя страна и обеспечивает более 70% финансирования палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сомнения в том, что руководство Украины намеренно поставляло оружие на Ближний Восток. При этом факт утечки поставок он назвал несомненным. Путин добавил, что атака, с которой столкнулся Израиль, действительно является беспрецедентной.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Палестина могла получить западное вооружение от Украины для конфликта с Израилем. Что известно про связь Киева и ХАМАС — в материале NEWS.ru.