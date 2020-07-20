Голосование в Сирии продлили из-за большого притока граждан на участки

Голосование на выборах депутатов Народного совета Сирии продлено на четыре часа.
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Ранее председатель комитета Самер Земрейк отметил, что выборы проходят без нарушений. Также он обратил внимание на то, что во второй половине дня отмечается значительный прирост числа желающих отдать свой голос.
Голосование на более чем семи тысячах участков проходит с 07:00. Правом голоса располагают около 18,7 млн сирийцев. За 250 мест в парламенте соревнуются 1656 кандидатов, 200 из которых — женщины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сирии сохраняется напряжённая обстановка, и назвала самые проблемные районы страны. По её словам, это Идлиб и контролируемое курдами Заевфратье, передавал NEWS.ru.
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