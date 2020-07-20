Голосование в Сирии продлили из-за большого притока граждан на участки

https://static.news.ru/photo/fb8f8d16-c9e3-11ea-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Голосование на выборах депутатов Народного совета Сирии продлено на четыре часа.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на Высший судебный комитет (исполняет функции избиркома в Сирии). В официальном сообщении органа говорится, что процедура голосования продлена до 23:00 (время совпадает с московским) «ввиду большого притока граждан на избирательные участки».

Ранее председатель комитета Самер Земрейк отметил, что выборы проходят без нарушений. Также он обратил внимание на то, что во второй половине дня отмечается значительный прирост числа желающих отдать свой голос.

Голосование на более чем семи тысячах участков проходит с 07:00. Правом голоса располагают около 18,7 млн сирийцев. За 250 мест в парламенте соревнуются 1656 кандидатов, 200 из которых — женщины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сирии сохраняется напряжённая обстановка, и назвала самые проблемные районы страны. По её словам, это Идлиб и контролируемое курдами Заевфратье, передавал NEWS.ru.