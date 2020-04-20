Главы МИД России, Ирана и Турции дистанционно обсудят Сирию

https://static.news.ru/photo/1b9d2fcc-8322-11ea-800e-fa163e074e61_660.jpg Сирия Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министры иностранных дел стран — гарантов «астанинского формата» (Россия, Иран и Турция) 22 апреля 2020 года начнут переговоры по Сирии в дистанционном формате, рассказали представители МИД РФ.

Подтверждаем проведение трёхсторонних переговоров на министерском уровне по Сирии в «астанинском» формате 22 апреля в дистанционном варианте, — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Накануне группа боевиков, которая проходила подготовку на базе ВС США, сдалась правительственным силам Сирии. Террористы владели десятками единиц стрелкового вооружения. Согласно их показаниям, боеприпасы и транспорт предоставили им американцы. По словам радикалов, США готовят диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Как писал NEWS.ru, руководители межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф заявили, что Соединённые Штаты используют борьбу с коронавирусной инфекцией как предлог для снабжения боевиков в лагере «Рукбан». США якобы оказывают давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти грузы «для подпитки подконтрольных боевиков».