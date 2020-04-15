Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о подготовке США диверсий в республике

https://static.news.ru/photo/f8c5cdcc-7f59-11ea-8a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Группа боевиков, которая проходила подготовку на базе ВС США, сдалась правительственным силам Сирии.

Сложившие оружие боевики сдали десятки единиц стрелкового вооружения. Согласно их показаниям, «оружие и автомобили им предоставили американцы». По их словам, США готовят диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирии.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв, в ночь с 13 на 14 апреля 2020 года из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооружённых формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря" Эр-Рукбан«.

Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил, — цитирует его ТАСС.

Журавлёв добавил, что попытавшиеся вырваться боевики были атакованы отрядом радикальных бандформирований, подконтрольных Соединённым Штатам.

Как писал NEWS.ru, руководители межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф заявили, что Соединённые Штаты используют борьбу с коронавирусной инфекцией как предлог для снабжения боевиков в лагере «Рукбан». США якобы оказывают давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти грузы «для подпитки подконтрольных боевиков».