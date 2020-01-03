https://static.news.ru/photo/9e162770-2ee4-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Разговор состоялся по телефону.

О консультациях на уровне министров сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Обсудили последние события в Сирии, Ливии и Ираке, а также другие региональные вопросы, — цитирует представителя МИД Турции ТАСС.

29 декабря американские военные нанесли несколько ударов по пяти объектам в Сирии и Ираке в ответ на обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский гражданин. В результате бомбардировки США погибли не менее 25 человек и более 50 получили ранения.

В ночь на 3 января Военно-воздушные силы Соединённых Штатов по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, а также ещё несколько человек. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает всё, чтобы отомстить за убийство генерала.

4 января Палата представителей на востоке Ливии заявила, что решение Турции отправить войска в страну для поддержки правительства национального согласия в Триполи «приведёт лишь к дальнейшему разрастанию конфликта», а ответственность за отражение возможной агрессии несёт Лига арабских государств.