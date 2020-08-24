Глава ЮНЕСКО совершит двухдневный визит в Ливан

https://static.news.ru/photo/81e04d1e-e637-11ea-89e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле отправится в Ливан с двухдневным визитом 26 августа, следует из распространённого 24 августа коммюнике организации.

Как уточняется, во время этой поездки Азуле встретится с людьми, пострадавшими от взрыва, а также посетит школы и исторические здания в Бейруте, которые сильно пострадали, передаёт ТАСС.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен. Также пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Российские спасатели прибыли в Ливан 5 августа. Они занимались поиском людей под завалами и оказывали помощь пострадавшим в мобильном госпитале. 13 августа работы были завершены.

Ранее NEWS.ru писал, что ливанские следователи выдали ордер на арест главы таможенной службы республики Бадри Дахера. Его задержали по делу о взрыве в порту Бейрута.