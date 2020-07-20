Глава МИД Ирана и лидер народного ополчения обсудили вывод войск США

https://static.news.ru/photo/b36b7fa8-c9cb-11ea-a199-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время своего визита в Ирак провёл переговоры с иракским лидером народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» Фалехом аль-Файядом. Они обсудили вывод американских войск из Ирака.

Также стороны говорили об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя ополчения Абу Махди аль-Мухандиса войсками Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.

19 июля стало известно об обстреле «зелёной зоны» Багдада. На этой территории расположены дипломатические миссии других государств. Источник сообщил журналистам, что как минимум две ракеты упали возле посольства США.

Ранее, в июне 2020 года, несколько ракет упали в «зелёной зоне» Багдада в непосредственной близости от американского посольства. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало, но в городе звучали сирены, предупреждающие о ракетной атаке. Силовики оперативно обнаружили место, с которого был осуществлён пуск: точку у Народного стадиона в Багдаде.

Атака была осуществлена в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, в ходе которого должны быть обсуждены вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры, писал NEWS.ru.