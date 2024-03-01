Генсек ООН осудил инцидент в очереди за гумпомощью в Газе Генсек ООН Гутерриш осудил инцидент в очереди за гуманитарной помощью в Газе

Фото: conference Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает инцидент в секторе Газа, в результате которого, согласно его данным, погибли более ста человек, заявил его представитель Стефан Дюжаррик на брифинге. Он уточнил на странице в соцсети Twitter (X), что речь идет о смертях в очереди за гуманитарной помощью.

Генеральный секретарь осуждает сегодняшний инцидент на севере сектора Газа, в результате которого, по сообщениям, более 100 человек были убиты или ранены при обращении за жизненно необходимой помощью, — констатировал Дюжаррик.

Утром 29 февраля к юго-западу от города Газа погибли люди, ожидавшие раздачи продовольственной помощи. ХАМАС и Израиль приводят разные версии произошедшего. По данным Минздрава региона, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты по меньшей мере 112 человек, более 750 ранены. При этом ЦАХАЛ настаивает, что ударов не было, а причиной трагедии стала давка.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что возвращение мирного населения в северную часть сектора Газа возможно только после освобождения всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Власти государства круглосуточно работают над возвращением граждан, подчеркнул глава ведомства.

До этого стало известно, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.