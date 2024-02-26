В Минобороны Израиля рассказали, когда жители вернутся на север Газы Галант: все жители вернутся на север Газы после освобождения заложников

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Возвращение мирного населения в северную часть сектора Газа возможно только после освобождения всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве, заявил в ходе встречи с семьями пленных министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, власти государства круглосуточно работают над возвращением граждан.

Мы работаем круглосуточно над достижением условий, которые позволят вернуть заложников. В рамках этих переговоров мы работаем над поддержанием давления на ХАМАС. Позиция оборонных структур будет ясна: полное возвращение гражданского населения в северную часть сектора Газа произойдет только после возвращения всех заложников, — сказал министр.

Ранее стало известно, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Также сообщалось, что Армия обороны Израиля представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Кроме того, кабмин утвердил план поставок гуманитарной помощи населению анклава. По данным канцелярии премьер-министра, он «исключает хищения» со стороны радикалов.

В свою очередь директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ознакомил представителей Египта, Израиля и Катара с новым вариантом Вашингтона по сделке, предусматривающей освобождение заложников в секторе Газа. По данным издания The Washington Post, предложение, названное «формулой Бернса», состоит из трех ключевых пунктов. Оно демонстрирует опасения США по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в анклаве.