Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что текущая ситуация в Сирии может привести к конфронтации с непредсказуемыми последствиями.
На протяжении года мы наблюдали ряд наступлений сирийского правительства на земле при поддержке российских авианалётов, — заявил генсек ООН.
Он подчеркнул, что договорённости Анкары и Москвы, закреплённые в сочинском меморандуме, не работают. Гутерриш напомнил, что столкновения турецких и сирийских сил привели к гибели людей.
Генсек ООН подчеркнул, что неоднократно призывал установить режим перемирия в Идлибе. Это необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы, а также чтобы избежать эскалации конфликта. Гутерриш уверен, что сирийский конфликт нельзя решить военным путём, единственный возможный путь — политический,
NEWS.ru сообщал, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии. Они договорились активизировать консультации по Идлибу, которые будут направлены на снижение напряжённости в этом регионе страны.
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