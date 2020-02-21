https://static.news.ru/photo/ed0afa96-54db-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что текущая ситуация в Сирии может привести к конфронтации с непредсказуемыми последствиями.

На протяжении года мы наблюдали ряд наступлений сирийского правительства на земле при поддержке российских авианалётов, — заявил генсек ООН.

Он подчеркнул, что договорённости Анкары и Москвы, закреплённые в сочинском меморандуме, не работают. Гутерриш напомнил, что столкновения турецких и сирийских сил привели к гибели людей.

Генсек ООН подчеркнул, что неоднократно призывал установить режим перемирия в Идлибе. Это необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы, а также чтобы избежать эскалации конфликта. Гутерриш уверен, что сирийский конфликт нельзя решить военным путём, единственный возможный путь — политический, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru сообщал, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии. Они договорились активизировать консультации по Идлибу, которые будут направлены на снижение напряжённости в этом регионе страны.