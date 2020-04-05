Ганц может попросить продлить мандат на формирование правительства Израиля

https://static.news.ru/photo/33e20122-776d-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Бени Ганц Фото: Agvi Firdaus / Sijori Images/Global Look Press

Лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц может обратиться к президенту Израиля Реувену Ривлину с просьбой продлить мандат на формирования правительства после празднования Песаха.

Ганц заявил, что после Песаха он может попросить президента продлить мандат как это предусматривает закон, — сообщили в штабе политика.

Президент страны рассмотрит этот вопрос ближе к истечению срока действия мандата — 13 апреля.

16 марта Реувен Ривлин вручил мандат лидеру партии «Кахоль-Лаван» Ганцу. Он позволяет политику сформировать новый кабинет министров. По закону страны коалиционные переговоры могут продолжаться 28 дней, но срок можно продлить на две недели.

Глава победившей партии должен заручиться поддержкой большинства депутатов в кнессете, чтобы сформировать правительственную коалицию. Предыдущие парламентские выборы в апреле и сентября прошлого года провалились из-за невозможности сформировать правительство, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Бени Ганца обвинили в краже голосов избирателей. Об этом заявили его бывшие партнёры по блоку Яира Лапида и Моше Яалон. Ганцмнеожиданно был избран спикером кнессета 26 марта. Это дало повод говорить о его сделке с Биньямином Нетаньяху, который исполняет обязанности премьер-министра и возглавляет партию «Ликуд».