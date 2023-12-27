Эрдоган заявил, что между Нетаньяху и Гитлером нет разницы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, которые приводит телеканал TRT Haber, боевые действия Израиля в секторе Газа сопоставимы с деяниями нацистов.

Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет, — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Германия до сих пор расплачивается за то, что сделал Гитлер. По его словам, в отличие от Запада у Турции нет долгов перед Израилем.

Ранее Эрдоган заявил, что Израиль пытается оправдать операцию в секторе Газа через дезинформацию. Президент Турции высказал мнение, что еврейское государство действует по примеру США, которые в 2003 году использовали для вторжения в Ирак ложный предлог о наличии у Багдада оружия массового уничтожения.

24 декабря Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Израильский премьер назвал это единственным способом добиться освобождения заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС.

26 декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще «много месяцев». По его словам, сейчас ЦАХАЛ проводит операции на юге палестинского анклава и продолжает наступление на севере.