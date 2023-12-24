Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа, передает Times of Israel. Он заявил, что это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС. Соответствующее заявление распространила канцелярия главы правительства.

Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС. Это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. <...> Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца, — сказал Нетаньяху.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в рамках прошедшего телефонного разговора с Нетаньяху не поднимал вопроса о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер добавил, что беседа была длительной, но не стал вдаваться в детали. Он не стал погружаться в детали переговоров с израильской стороной, объяснив это тем, что беседа носила «частный» характер. В то же время в распространенном Белым домом сообщении утверждается, что Вашингтон и Тель-Авив обсудили военную кампанию Израиля в Газе, в том числе ее цели и этапы.