https://static.news.ru/photo/76fe2878-eaa0-11e9-bbee-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал руководителей основных политических партий страны о ходе новой военной операции против курдов на севере Сирии. Глава государства сделал это посредством телефонных контактов.

Как пишет агентство Anadolu , Эрдоган пообщался с лидерами правоконсервативных Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели и «Хорошей партии» Мерал Акшенер, а также левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП) — Кемалем Кылычдароглу.

Кроме этого, МИД Турции пригласил послов стран — членов Совбеза ООН, чтобы уведомить их о начале военной кампании в Сирии, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

Как писал News.ru, ранее Эрдоган заявил, что операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии получила название «Источник мира». Военные нанесли удары по населённым пунктам.

До этого турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, а ещё раньше устроило бомбардировки позиций курдов.