Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал руководителей основных политических партий страны о ходе новой военной операции против курдов на севере Сирии. Глава государства сделал это посредством телефонных контактов.
Как пишет агентство
Кроме этого, МИД Турции пригласил послов стран — членов Совбеза ООН, чтобы уведомить их о начале военной кампании в Сирии, передаёт
Как писал News.ru, ранее Эрдоган заявил, что операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии получила название «Источник мира». Военные нанесли удары по населённым пунктам.
До этого турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, а ещё раньше устроило бомбардировки позиций курдов.
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