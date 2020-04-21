Эрдоган пригрозил Сирии «дорогой расплатой» за нарушения в Идлибе

https://static.news.ru/photo/ef80962c-83ad-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Mu Sitafakaya/XinHua/Global Look Press

Турция соблюдает договорённости по Идлибу, достигнутые во время переговоров с Россией, заявил глава республики Реджеп Эрдоган. Урегулированию ситуации, по его словам, постоянно мешают сирийские военные. Их действия в указанной провинции обостряют отношения Анкары и Дамаска.

Лидер добавил, что руководство Арабской Республики «дорого заплатит», если её армия продолжит провокации, передаёт агентство AMN.

Мы не позволим сомнительным группировкам сорвать режим прекращения огня в Идлибе, — резюмировал Эрдоган.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Накануне, 20 апреля 2020-го, силы ПВО Арабской Республики отразили атаку Израиля в районе Пальмиры. Боевые действия шли в провинции Хомс. Дамаск сумел поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Дамаск 20 апреля, вероятно, был призван показать неизменность позиции Тегерана по Сирии в условиях растущих слухов о готовности некоторых аравийских столиц помогать правительству президента Башара Асада финансово. Тем не менее в медиапространстве множатся сообщения не только о возможной оптимизации иранского «проекта» в Сирии, но и о перспективах более уверенного выхода Сирийской Арабской Республики из региональной изоляции.