Сирия отражает атаку Израиля со стороны Пальмиры

https://static.news.ru/photo/52fc50e8-8349-11ea-aad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. Боевые действия происходят на востоке провинции Хомс.

Сирийские военные сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей. Информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщает агентство SANA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Дамаск 20 апреля, вероятно, был призван показать неизменность позиции Тегерана по Сирии в условиях растущих слухов о готовности некоторых аравийских столиц помогать правительству президента Башара Асада финансово. Тем не менее в медиапространстве множатся сообщения не только о возможной оптимизации иранского «проекта» в Сирии, но и о перспективах более уверенного выхода Сирийской Арабской Республики из региональной изоляции.