Эрдоган подтвердил договоренность с Путиным о визите в Анкару

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Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что у него есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным о его визите в Анкару, сообщает телеканал NTV. Турецкий лидер добавил, что дата пока не определена.

Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика, — заявил Эрдоган.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты между Путиным и Эрдоганом готовятся и возможны в обозримой перспективе. По его словам, точные сроки пока не назначены.

При этом министр иностранных дел республики Хакан Фидан утверждал, что власти Турции рассчитывают во время визита президента РФ обсудить газовый вопрос. Кроме того, Анкара планирует затронуть такие темы, как проект атомной электростанции «Аккую», сирийский вопрос и ситуацию в секторе Газа.

До этого стало известно, что Турция сотрудничает с Россией в расследовании дела по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Анкара изучает в том числе данные о связях нападавших с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и обменивается информацией с Москвой.

В феврале ряд СМИ распространил сведения, что Турция и Россия обсуждают создание совместного банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США. Уточняется, что до этого экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию.