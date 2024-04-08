Названа страна, которая помогает РФ найти причастных к теракту в «Крокусе» РИА Новости: Турция помогает России найти причастных к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция сотрудничает с Россией в расследовании дела по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Анкара изучает в том числе данные о связях нападавших с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и обменивается информацией с Москвой.

Анкара ведет активную борьбу с элементами, связанными с ИГ, в этой связи изучаются все данные о связях нападавших, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в ФСБ сообщили, что ВСУ разминировали границу для совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» боевиков. Спецслужбы установили, что была создана брешь в минном поле. Уточняется, что путь их отхода задал куратор по имени Сайфулло. На допросе обвиняемые в теракте рассказали, что куратор пообещал им «миллионы рублей» после того, как они окажутся на Украине.

В российском МИД при этом заявили, что западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в «Крокусе». В дипведомстве отметили, что таким образом Запад пытается отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов атаки. Они не только умалчивают подробности о погибших, в частности о том, сколько детей стали жертвами атаки, но и исключают из повестки реакцию простых граждан на произошедшее, уточнили в ведомстве.