Россия и Турция придумали, как решить проблему с денежными переводами РИА Новости: РФ и Турция обсуждают создание банка для денежных переводов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание турецко-российского банка обсуждают ведомства обеих стран решения проблем с денежными переводами, возникшими из-за санкционного давления США, сообщил РИА Новости источник в банковском секторе республики. При этом по существу пока ничего не решено.

Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов, — сказал собеседник агентства.

Слухи о проблемах с обработкой платежей появились в турецком издании Ekonomim. Его источники утверждали, что экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию. При этом уточнялось, что проблемы начали возникать с 1 января. Источник РИА Новости же утверждает, что банки работают в прежнем режиме, никаких указаний от правительственных структур, запрещающих работать с Россией, не поступало.

Об отказе турецких банков работать с Россией ранее также сообщало и издание «Коммерсант». Утверждалось, что это связано с ограничениями, введенными против России, а также с новым указом о вторичных санкциях, подписанным президентом США Джо Байденом.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило о введении ограничений против России со стороны китайских банков. По его данным, санкции были введены государственными банками Китая из-за угроз США. Эксперты утверждают, что как минимум две китайские организации начали проверку своего бизнеса в России.