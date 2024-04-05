Эксперт рассказал, что мешает Ирану начать большую войну на Ближнем Востоке Эксперт Мирзаян назвал маловероятной большую войну на Ближнем Востоке

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность крупного военного конфликта на Большом Востоке есть всегда, так как в регионе находится «большой узел напряженности», сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Тем не менее, считает эксперт, сегодня шансы на большую войну не так велики, как кажется.

Целый ряд процессов, которые идут в регионе — например, приход Китая и России, начало стабилизации отношений Ирана с Саудовской Аравией — делают конфликт менее вероятным, чем 10 лет назад, — объяснил он.

Последнее обострение, которое произошло между Ираном и Израилем после удара последнего по консульству Исламской республики в Дамаске, вряд ли спровоцирует Тегеран на прямой ответ противнику, считает Мирзаян. Он полагает, что иранские власти прекрасно понимают, чего от них ждет израильское руководство — дальнейшей эскалации конфликта.

Мне кажется, что иранской стороне проще и безопаснее ответить опосредованно — через ХАМАС, руками «Хезболлы», йеменских хуситов или иранских ополчений. То есть ответить не напрямую, но так, чтобы все понимали, что это сделал Иран, — добавил собеседник.

1 апреля власти Ирана сообщили, что Израиль нанес авиаудар по консульству республики на юго-западе столицы Сирии. В результате атаки были убиты два генерала и пять офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В ответ КСИР предупредил о планах нанести по израильским объектам «смертельные удары» возмездия. На этом фоне Армия обороны Израиля усилила свою систему противовоздушной обороны и призвала резервистов. Кроме того, правительство страны приостановило работу 28 посольств по всему миру.