Экс-министр внутренних дел Иордании призвал ЛАГ определить позицию по Сирии

Бывший министр внутренних дел Иордании Самир аль-Хабашне обратился к представителям Лиги арабских государств (ЛАГ). Он призвал их формировать общее видение по сирийскому вопросу.
Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решён между арабскими странами, чтобы Лига арабских государств и арабы определили общую позицию по сирийскому вопросу, — цитирует его РИА Новости.
По словам аль-Хабашне, ему не хотелось бы, чтобы Сирия стала полем для сведения региональных и международных счётов. Решение по данному вопросу должно полностью соответствовать интересам страны. Однако он также добавил, что необходимо не забывать об интересах Иордании. В частности, речь идёт о безопасности и экономической сфере.
NEWS.ru писал ранее о заявлении посла России в Сирии Александра Ефимова. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Дамаска крепки как никогда.