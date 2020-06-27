Экс-министр внутренних дел Иордании призвал ЛАГ определить позицию по Сирии

https://static.news.ru/photo/12f9161e-b875-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Бывший министр внутренних дел Иордании Самир аль-Хабашне обратился к представителям Лиги арабских государств (ЛАГ). Он призвал их формировать общее видение по сирийскому вопросу.

Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решён между арабскими странами, чтобы Лига арабских государств и арабы определили общую позицию по сирийскому вопросу, — цитирует его РИА Новости.

По словам аль-Хабашне, ему не хотелось бы, чтобы Сирия стала полем для сведения региональных и международных счётов. Решение по данному вопросу должно полностью соответствовать интересам страны. Однако он также добавил, что необходимо не забывать об интересах Иордании. В частности, речь идёт о безопасности и экономической сфере.

NEWS.ru писал ранее о заявлении посла России в Сирии Александра Ефимова. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Дамаска крепки как никогда.