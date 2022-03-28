Другое будущее: Израиль стал базой антииранского альянса

Исторический саммит в Негеве 27–28 марта, который собрал глав дипломатических ведомств
О том, что завершившийся 28 марта саммит в израильской пустыне Негев станет регулярной переговорной формулой,
Мы решили сделать Негевский саммит постоянным форумом. Сегодня мы открываем дверь всем народам региона, включая палестинцев, и предлагаем им заменить путь террора и разрушения на совместное будущее прогресса и процветания, — отметил шеф израильской дипломатии.
В двухдневных консультациях, которые состоялись в кибуце (сельскохозяйственной общине) Сде-Бокер, приняли участие министры иностранных дел практически всех стран, решившихся в последние годы официально нормализовать отношения с еврейским государством. Наблюдатели не исключают, что в перспективе к формату захотят присоединиться и другие игроки. Блинкен увидел в этом признак «трансформации» Ближнего Востока и Северной Африки.
США всегда поддерживали и продолжат поддерживать процессы, трансформирующие Ближний Восток, — пояснил глава Госдепа. — Мы поможем укрепить связи Израиля с его союзниками — с теми, у кого есть договоры о нормализации отношений с Израилем, и с теми, с кем Тель-Авив подписал долгосрочные мирные договоры.
Содержание повестки «Негева» показало, что объединяться вокруг Израиля страны заставляет осознание приближающейся угрозы.
Защита позиций
Начиная с первого дня переговоров до Блинкена пытались донести опасность перезаключения сделки с Ираном по ядерной программе. Это ёмко отразили высказывания израильских официальных лиц, которые в очередной раз пообещали действовать против Тегерана по своему усмотрению, если его политика в регионе после выхода из-под санкций начнёт пересекать красные линии. Шеф американской дипломатии, по-видимому, привёл свои доводы в пользу нынешних шагов администрации президента Джо Байдена на «иранском» направлении. В рамках публичных дискуссий госсекретарь заметил, что его страна считает наиболее эффективным способом по сдерживанию Ирана восстановление ядерной сделки 2015 года.
Из неофициальных источников становится понятно, что Белый дом по-прежнему защищает идею исключения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), могущественной в Иране военно-политической организации, из своего списка иностранных террористических организаций, даже несмотря на то, что союзники США на Ближнем Востоке настаивали на избыточности подобных уступок.
По
Так,
«Наверстать упущенное»
Выступая на форуме в Негеве, глава МИД Эмиратов Абдалла бин Заид Аль Нахайян заметил, что переформатирование традиционных связей в регионе даёт огромный потенциал.
43 года назад Египет и Израиль заключили мирный договор. Мы эти годы потеряли и сейчас пытаемся наверстать упущенное, — заявил дипломат. — Абсолютно ясно, что у нас есть огромный потенциал и возможности, вытекающие из соглашений с Израилем. Пришло время строить другое будущее и сотрудничать, чтобы победить терроризм и насилие.
Арабские страны испытывают особую необходимость в том, чтобы их поддержали в укреплении системы противоракетной обороны. В последние годы иррегулярные формирования, которые принято связывать с Ираном, усложнили стилистику атак, перейдя к тактике комбинированных ударов — с синхронным применением ракет и беспилотников. География нападений растёт и уже включает крупные города ОАЭ. Решения, которые предлагает администрация Байдена, носят лишь декоративный характер, считают региональные игроки.
В Негеве, по
Важным будет то, как выстраивание новой архитектуры безопасности в регионе будет выглядеть на практике и сможет ли оборонпром еврейского государства полностью удовлетворить запросы всех тех, кто обращается за помощью.