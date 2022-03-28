Другое будущее: Израиль стал базой антииранского альянса

Исторический саммит в Негеве 27–28 марта, который собрал глав дипломатических ведомств США , Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна, Марокко и Египта, станет ежегодным мероприятием. Впервые прошедшая в таком формате многосторонняя встреча была посвящена последствиям потенциального восстановления ядерной сделки с Ираном. Соседи Тегерана уверены: его ожидающийся выход из-под санкций не пойдёт на пользу региональной безопасности. В связи с этим их озаботило укрепление системы противоракетной обороны.

О том, что завершившийся 28 марта саммит в израильской пустыне Негев станет регулярной переговорной формулой, объявил министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид.

Мы решили сделать Негевский саммит постоянным форумом. Сегодня мы открываем дверь всем народам региона, включая палестинцев, и предлагаем им заменить путь террора и разрушения на совместное будущее прогресса и процветания, — отметил шеф израильской дипломатии.

В двухдневных консультациях, которые состоялись в кибуце (сельскохозяйственной общине) Сде-Бокер, приняли участие министры иностранных дел практически всех стран, решившихся в последние годы официально нормализовать отношения с еврейским государством. Наблюдатели не исключают, что в перспективе к формату захотят присоединиться и другие игроки. Блинкен увидел в этом признак «трансформации» Ближнего Востока и Северной Африки.

США всегда поддерживали и продолжат поддерживать процессы, трансформирующие Ближний Восток, — пояснил глава Госдепа. — Мы поможем укрепить связи Израиля с его союзниками — с теми, у кого есть договоры о нормализации отношений с Израилем, и с теми, с кем Тель-Авив подписал долгосрочные мирные договоры.

Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Содержание повестки «Негева» показало, что объединяться вокруг Израиля страны заставляет осознание приближающейся угрозы.

Защита позиций

Начиная с первого дня переговоров до Блинкена пытались донести опасность перезаключения сделки с Ираном по ядерной программе. Это ёмко отразили высказывания израильских официальных лиц, которые в очередной раз пообещали действовать против Тегерана по своему усмотрению, если его политика в регионе после выхода из-под санкций начнёт пересекать красные линии. Шеф американской дипломатии, по-видимому, привёл свои доводы в пользу нынешних шагов администрации президента Джо Байдена на «иранском» направлении. В рамках публичных дискуссий госсекретарь заметил, что его страна считает наиболее эффективным способом по сдерживанию Ирана восстановление ядерной сделки 2015 года.

Из неофициальных источников становится понятно, что Белый дом по-прежнему защищает идею исключения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), могущественной в Иране военно-политической организации, из своего списка иностранных террористических организаций, даже несмотря на то, что союзники США на Ближнем Востоке настаивали на избыточности подобных уступок.

По словам неназванных собеседников региональных изданий, на встречах в Негеве госсекретарь США пояснил: «делистинг» КСИР, на который возлагают ответственность за поддержку шиитских военизированных формирований по всему Ближнему Востоку, будет только символическим жестом, потому что против Корпуса продолжат действовать другие сильные санкции.

Так, есть идея исключить КСИР из чёрного списка как организацию, но оставить под ограничительными мерами отдельных командиров. Тем не менее обеспокоенность региональных игроков по поводу уступок Тегерану эта инициатива, судя по всему, не снизит.

«Наверстать упущенное»

Выступая на форуме в Негеве, глава МИД Эмиратов Абдалла бин Заид Аль Нахайян заметил, что переформатирование традиционных связей в регионе даёт огромный потенциал.

43 года назад Египет и Израиль заключили мирный договор. Мы эти годы потеряли и сейчас пытаемся наверстать упущенное, — заявил дипломат. — Абсолютно ясно, что у нас есть огромный потенциал и возможности, вытекающие из соглашений с Израилем. Пришло время строить другое будущее и сотрудничать, чтобы победить терроризм и насилие.

Главы МИД Абдалла бин Заид Аль Нахайян и Яир Лапид Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Арабские страны испытывают особую необходимость в том, чтобы их поддержали в укреплении системы противоракетной обороны. В последние годы иррегулярные формирования, которые принято связывать с Ираном, усложнили стилистику атак, перейдя к тактике комбинированных ударов — с синхронным применением ракет и беспилотников. География нападений растёт и уже включает крупные города ОАЭ. Решения, которые предлагает администрация Байдена, носят лишь декоративный характер, считают региональные игроки.

В Негеве, по словам израильских официальных лиц, «были высказаны идеи по развитию архитектуры региональной безопасности, которая будет обеспечивать сдерживание угроз в воздушном и морском пространстве». Как отмечает Wall Street Journal, Израиль и его арабские партнёры ведут переговоры по противоракетной обороне в ускоренном темпе. По данным издания, Саудовская Аравия, которая пока что воздерживается от официальной нормализации контактов с Израилем, провела с чиновниками еврейского государства отдельные закулисные консультации об укреплении связей в сфере военно-технического сотрудничества.

Важным будет то, как выстраивание новой архитектуры безопасности в регионе будет выглядеть на практике и сможет ли оборонпром еврейского государства полностью удовлетворить запросы всех тех, кто обращается за помощью.