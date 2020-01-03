Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии депутат Дмитрий Саблин прокомментировал убийство главы иранского спецподразделения Кудс Касема Сулеймани. По его мнению, деятельность США на Ближнем Востоке не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом.
США уже не удовлетворяются ролью мирового жандарма и примеряют на себя роль мирового палача, — цитирует политика РИА новости.
Он отметил, что Сулеймани внёс большой вклад в борьбу с террористами в Ираке и Сирии, его убийство приведёт к резкому ухудшению обстановки в регионе.
Саблин также напомнил президенту США Дональду Трампу о результатах агрессивной политики его предшественников в отношении Ирака и Ливии.
Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, который был проведён американскими военными по распоряжению Трампа. Как писал NEWS.ru, бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Роберт Мали назвал произошедшее объявлением войны Ирану. По его словам, убийство генерала подрывает надежду на деэскалацию в регионе.