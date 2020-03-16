Иранский клирик, член избирающего Высшего руководителя страны Совета экспертов Хашем Батхайи стал жертвой коронавируса. Мужчина умер в госпитале города Кум, куда был доставлен 14 марта.
В Иране COVID-19 заразились порядка 14 тысяч человек, скончались более 720,
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Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусной инфекцией нового типа переболел вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Сейчас чиновник постепенно восстанавливается.
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