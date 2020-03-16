https://static.news.ru/photo/9b484984-676e-11ea-8fed-fa163e074e61_660.jpg Хашем Батхайи Фото: motamedykavoss1/twitter.com

Иранский клирик, член избирающего Высшего руководителя страны Совета экспертов Хашем Батхайи стал жертвой коронавируса. Мужчина умер в госпитале города Кум, куда был доставлен 14 марта.

В Иране COVID-19 заразились порядка 14 тысяч человек, скончались более 720, уточняет CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусной инфекцией нового типа переболел вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Сейчас чиновник постепенно восстанавливается.