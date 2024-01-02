Член руководства ХАМАС погиб при взрыве в южном пригороде Бейрута ТАСС: член руководства ХАМАС Салех аль-Арури погиб при взрыве в пригороде Бейрута

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Салех аль-Арури

Один из руководителей палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури погиб во время атаки израильского дрона в шиитском пригороде Бейрута Дахия, передает ТАСС со ссылкой на источник в местном бюро движения. Согласно обнародованным данным, беспилотник попал в здание, в котором располагается офис ХАМАС.

По информации источника, также в результате удара Армии обороны Израиля скончались трое активистов, которые находились в помещении. В настоящий момент количество раненых уточняется.

2 января Армия обороны Израиля зафиксировала запуск пяти снарядов с территории Сирии по израильской территории. После этого военные нанесли ответный удар. Также 1 января пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пятеро бойцов израильской армии были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Ливана. Снаряды были запущены в направлении района Адамит на севере еврейского государства. Пострадавшие были направлены в госпиталь.

После этого в «Хезболле» рассказали о гибели троих участников военных формирований ливанской шиитской группировки. Это произошло в пограничных районах на юге страны. Израильские истребители нанесли ряд ударов по огневым точкам шиитов в окрестностях поселка Кфар-Килла, откуда велся обстрел территории Израиля.