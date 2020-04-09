Численность турецких военнослужащих в Идлибе достигла 29 тысяч

Общая численность дислоцированных в сирийской провинции Идлиб военнослужащих Турции достигла 29 тысяч человек. Они размещены на 57 военных базах.
С 2 февраля в Идлиб были направлены 5745 турецких военнослужащих,
Вместе с бойцами протурецкой Сирийской национальной армии численность вооружённого контингента в Идлибе может достигать 35 тысяч человек.
Ранее Турцию заподозрили в подготовке нового марш-броска в Сирии. Из-за этого командование Демократических сил Сирии стало выводить своих лидеров и их семьи из города Тель-Рифат, расположенного на севере провинции Алеппо, писал NEWS.ru.
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