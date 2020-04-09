Численность турецких военнослужащих в Идлибе достигла 29 тысяч

https://static.news.ru/photo/a0153bda-7aff-11ea-9d52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Global Look Press

Общая численность дислоцированных в сирийской провинции Идлиб военнослужащих Турции достигла 29 тысяч человек. Они размещены на 57 военных базах.

С 2 февраля в Идлиб были направлены 5745 турецких военнослужащих, уточняет портал ANF News, ссылаясь на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. За два месяца в регион было завезено более 5 тысяч бронетранспортёров, танков и гаубиц.

Вместе с бойцами протурецкой Сирийской национальной армии численность вооружённого контингента в Идлибе может достигать 35 тысяч человек.

Ранее Турцию заподозрили в подготовке нового марш-броска в Сирии. Из-за этого командование Демократических сил Сирии стало выводить своих лидеров и их семьи из города Тель-Рифат, расположенного на севере провинции Алеппо, писал NEWS.ru.