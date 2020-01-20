В Багдаде 20 января в ходе акций протеста погибли двое демонстрантов и двое полицейских.
Это произошло после того, как иракские силы безопасности попытались помешать протестующим блокировать дороги. По данным телеканала «
20 января истёк срок ультиматума, который оппозиция предъявила властям. Оппозиционеры требовали, чтобы было сформировано временное правительство и назначены досрочные выборы. Кроме того, протестующие требовали проведение расследования похищения и гибели активистов. Ни одно из условий не было выполнено и оппозиция вновь начала акции протеста.
Ранее NEWS.ru писал о том, что участники антиправительственных протестных акций в иракской провинции Бабиль заблокировали горящими покрышками основные дороги, ведущие к столице страны Багдаду.
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