https://static.news.ru/photo/c6828092-3b9f-11ea-b605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В Багдаде 20 января в ходе акций протеста погибли двое демонстрантов и двое полицейских.

Это произошло после того, как иракские силы безопасности попытались помешать протестующим блокировать дороги. По данным телеканала « Аль-Арабия », при разгоне участников антиправительственных акций использовались боевые патроны и слезоточивый газ.

20 января истёк срок ультиматума, который оппозиция предъявила властям. Оппозиционеры требовали, чтобы было сформировано временное правительство и назначены досрочные выборы. Кроме того, протестующие требовали проведение расследования похищения и гибели активистов. Ни одно из условий не было выполнено и оппозиция вновь начала акции протеста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участники антиправительственных протестных акций в иракской провинции Бабиль заблокировали горящими покрышками основные дороги, ведущие к столице страны Багдаду.