«Черное пятно»: решение Макрона по Палестине возмутило Минюст Израиля

Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма, заявил министр юстиции Израиля Ярив Левин. По его словам, никакие слова французского лидера не изменят того факта, что земля Израиля принадлежит народу Израиля, передает издание Jerusalem Post.

Решение президента Франции Макрона признать фиктивное палестинское государство является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма... Земля Израиля принадлежит народу Израиля, и даже заявление президента Макрона не может этого изменить, — отметил Левин.

Ранее Макрон сообщил, что Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в 2026 году. Он уточнил, что решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей. Признание страны, как известно, позволит провести демилитаризацию радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил о планах привлечь другие страны к инициативе по признанию государственности Палестины. При этом он исключил одностороннее признание как чисто символический шаг, отметив необходимость вовлечения палестинских и арабских сторон.