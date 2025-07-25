Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 02:50

«Черное пятно»: решение Макрона по Палестине возмутило Минюст Израиля

Минюст Израиля: признание Палестины станет черным пятном в истории Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма, заявил министр юстиции Израиля Ярив Левин. По его словам, никакие слова французского лидера не изменят того факта, что земля Израиля принадлежит народу Израиля, передает издание Jerusalem Post.

Решение президента Франции Макрона признать фиктивное палестинское государство является черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма... Земля Израиля принадлежит народу Израиля, и даже заявление президента Макрона не может этого изменить, — отметил Левин.

Ранее Макрон сообщил, что Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в 2026 году. Он уточнил, что решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей. Признание страны, как известно, позволит провести демилитаризацию радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил о планах привлечь другие страны к инициативе по признанию государственности Палестины. При этом он исключил одностороннее признание как чисто символический шаг, отметив необходимость вовлечения палестинских и арабских сторон.

Эммануэль Макрон
Палестина
Израиль
Ярив Левин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Родителям школьников перед 1 сентября могут начать платить деньги
На Украине ужаснулись жестокой выходке Зеленского с послами Запада
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Тренер раскрыла, как избавиться от пивного пуза
Адмирал ВМС США рассказал, в каком состоянии американский флот
В Северной Осетии и других регионах СКФО ввели план «Ковер»
Врач объяснила, как правильно выбрать зубную пасту
Глава офиса Зеленского ответил грубостью на звонок Кремля в начале СВО
«Позор»: переговорная команда США покинула Доху из-за ответа ХАМАС
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 июля, жара и аллергия
Неизвестный вспомнил про забытый биткоин-кошелек и стал мультимиллионером
«Черное пятно»: решение Макрона по Палестине возмутило Минюст Израиля
В США высказались об отправке солдат НАТО на войну с Россией
В Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотников
Трамп и глава ФРС чуть не поругались в прямом эфире
Макрон раскрыл, когда Франция признает государство Палестина
Санду назвали «типичным молодым диктатором» из-за выборов в Молдавии
Украинские болельщики призвали к расправе над футболистами из Сербии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.