ЦАХАЛ: по Израилю запустили 580 ракет и минометных снарядов

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Город Газа, Палестина: ракеты, выпущенные боевиками бригад Аль-Кудс, вооруженного крыла палестинского исламского джихада на западе города Газа

Армия обороны Израиля сообщает, что с пятницы, 5 августа, палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) запустила 580 ракет и минометных снарядов, передает The Times Of Israel. Отмечается, что система противоракетной обороны государства «Железный купол» справляется с 97-процентным успехом.

В ведомстве уточняют, что из 580 выпущенных по Израилю снарядов, 120 не долетели до территории сектора Газа. При этом 200 снарядов были перехвачены «Железным куполом».

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Ран Кочав заявил, что в качестве ответных мер израильская армия поразила 140 целей в Палестине. При этом он подчеркнул, что атакованы были военные объекты и наблюдательные пункты.

Также во время ночных рейдов на границе с Палестиной израильские военные задержали 20 граждан страны, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Израильская армия начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа. Вооруженные силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение.

Также сообщалось о гибели 24 человек в секторе Газа. По данным армии Израиля, трагедия произошла из-за ракеты группировки «Исламский джихад».

Франция, Китай, ОАЭ, Ирландия и Норвегия запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся вокруг сектора Газа. Заседание предлагается организовать в понедельник, 8 августа.