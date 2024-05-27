ЦАХАЛ отчитался о ликвидации главы штаба ХАМАС ЦАХАЛ: главу штаба ХАМАС на Западном берегу ликвидировали при авиаударе в Рафахе

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Армия обороны Израиля в результате успешного авиаудара в Рафахе ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, передала пресс-служба ЦАХАЛ. По информации военных, речь идет о Ясине Рабиа.

Самолет израильских ВВС в результате основанного на данных разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля — ред. NEWS.ru) удара уничтожил террориста Ясина Рабиа — командующего штабом ХАМАС в Иудее и Самарии, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители ЦАХАЛ, удар с воздуха нанесли в районе Таль-ас-Султан. Определить местонахождение цели помогли точные разведывательные данные, добавили военные.

ЦАХАЛ известны сообщения о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения, — констатировали в израильской армии.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава. Заявлялось о серии воздушных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, включая ракетные установки и наблюдательные пункты, а также о стрелковых столкновениях между сторонами конфликта.