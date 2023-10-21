ЦАХАЛ: число заложников ХАМАС выросло ЦАХАЛ: число пленников ХАМАС возросло до 210 человек

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число людей, попавших в плен палестинского движения ХАМАС возросло до 210 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари на официальном сайте ЦАХАЛ. По его словам, эта цифра еще не окончательная и может увеличиться.

На данный момент известно о 210 похищенных. В ближайшие несколько дней эта цифра может измениться. Я буду держать вас в курсе, — сказал Хагари.

Он добавил, что одной из миссий ЦАХАЛ остается поиск и освобождение заложников. По его словам, израильская армия прилагает все усилия по возвращению людей домой.

Ранее движение ХАМАС сообщило, что его представители работают с посредниками для решения вопроса о захваченных в заложники на территории Израиля гражданских лицах, переправленных в Газу. При этом в ХАМАС не указали, с посредниками из каких стран или организаций они контактируют.

Известно, что накануне палестинское движение освободило двух гражданок США — мать и дочь. В ХАМАС уточнили, что решение было продиктовано «гуманитарными соображениями» и стремлением доказать всему миру и американскому народу, что президент Соединенных Штатов Джо Байден делает ложные и безосновательные заявления.

Также ХАМАС освободило жительницу Израиля и двух ее детей, взятых в заложники. По информации телеканала Al Jazeera, пленников оставили возле забора, проходящего на границе Израиля и сектора Газа без объяснения причин такого решения.