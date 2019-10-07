В Ираке в ходе массовых протестных акций погибли 104 человека, ещё шесть тысяч — получили ранения. По данным МВД республики, среди жертв — восемь сотрудников полиции.
Как сообщает ведомство, двое правоохранителей и двое участников протестов были убиты неизвестными стрелками. В настоящее время МВД разыскивает злоумышленников, отмечает
Ранее премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди призвал граждан больше не устраивать акции протеста. Взамен он пообещал провести реформы в социально-экономической сфере. Кроме того, он согласился изменить состав кабинета министров, а также принял решение сформировать Верховный суд, который будет вести коррупционные дела, сообщал News.ru.
Премьер-министр отметил, что сам готов встретиться с демонстрантами. Он также сообщил, что власти увеличат размеры пособий нуждающимся семьям и безработным.
Антиправительственные митинги начались в Ираке 1 октября. Утром 3 октября был объявлен комендантский час в Багдаде и ряде провинций.
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