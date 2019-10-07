https://static.news.ru/photo/8508a994-e883-11e9-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Ираке в ходе массовых протестных акций погибли 104 человека, ещё шесть тысяч — получили ранения. По данным МВД республики, среди жертв — восемь сотрудников полиции.

Как сообщает ведомство, двое правоохранителей и двое участников протестов были убиты неизвестными стрелками. В настоящее время МВД разыскивает злоумышленников, отмечает РИА Новости .

Ранее премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди призвал граждан больше не устраивать акции протеста. Взамен он пообещал провести реформы в социально-экономической сфере. Кроме того, он согласился изменить состав кабинета министров, а также принял решение сформировать Верховный суд, который будет вести коррупционные дела, сообщал News.ru.

Премьер-министр отметил, что сам готов встретиться с демонстрантами. Он также сообщил, что власти увеличат размеры пособий нуждающимся семьям и безработным.

Антиправительственные митинги начались в Ираке 1 октября. Утром 3 октября был объявлен комендантский час в Багдаде и ряде провинций.