Боец ХАМАС подорвал израильский танк за «десятисекундный рывок» The War Zone: боец ХАМАС подорвал израильский танк «Меркава» за десять секунд

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Боец палестинского движения ХАМАС совершил «сумасшедший» подрыв израильского танка «Меркава» во время боев в районе Газы Зайтун, сообщил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман. По его словам, этот маневр продемонстрировал уязвимость ЦАХАЛ — бронетехника действовала без поддержки пехотных сил.

Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство, сделанное из реактивной гранаты от РПГ, на корпус танка рядом с задней частью его башни, — отметил журналист.

AlJazeera Arabic опубликовала видео маневра, снятого камерой на шлеме бойца. На кадрах видно, как мужчина выбрался из подземного укрытия, прикрепил взрывное устройство на «Меркаву», отбежал, выстрелил и вернулся в лаз.

Ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль разрывает все связи с сектором Газа, а всех уроженцев палестинского анклава депортируют из страны. Кроме того, военно-политический кабинет объявил о решении вычесть из денежных переводов палестинской автономии все финансовые средства, предназначенные для сектора Газа. Эта мера идет в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям.

До этого представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военнослужащие завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Сейчас ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки, войска ведут ближний бой.