Израиль разорвал все связи с сектором Газа

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Израиль разрывает все связи с сектором Газа, передает ТАСС сообщение канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Там уточнили, что всех уроженцев палестинского анклава депортируют из страны.

Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу, — подчеркнул министр.

Кроме того, военно-политический кабинет объявил о решении вычесть из денежных переводов палестинской автономии все финансовые средства, предназначенные для сектора Газа. Эта мера идет в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военнослужащие завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Сейчас ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки, войска ведут ближний бой, наземные операции сопровождаются «точной разведкой, огнем с воздуха и моря».

До этого посол Израиля Александр Бен Цви заявил, что в будущем сектор Газа не должен отличаться от других арабских стран, находящиеся с Израилем в мире, как, например, Объединенные Арабские Эмираты, с которыми у Тель-Авива добрососедские отношения. При этом мнение о том, что Израиль не может жить мирно с исламскими странами, дипломат назвал глупостью.