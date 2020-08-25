Башар Асад поручил сформировать новое правительство

https://static.news.ru/photo/a1759de6-e6cd-11ea-94fb-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: kremlin ru/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад поручил временно исполняющему обязанности премьер-министра страны Хусейну Арнусу сформировать новое правительство.

Об этом сообщается на официальной странице в Twitter сирийского президента.

Ранее NEWS.ru писал, что итоги выборов в Народный совет (парламент) Сирии вызвали волну возмущения в лояльных официальному Дамаску кругах. Причиной стали обманутые ожидания кандидатов. Они не только обвинили организаторов демократической процедуры в коррумпированности, но и выдвинули претензии к возглавляемой президентом Башаром Асадом правящей «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), которая, по их мнению, инспирировала подлог на голосовании.

Недовольство лояльных президенту Башару Асаду политиков связано главным образом с тем, что в парламент свободно прошли лидеры локальных иррегулярных формирований, которые участвуют в гражданском конфликте на стороне правительственных сил. Теперь сирийскому Высшему судебному комитету (Избиркому) инкриминируют мошенничество на участках и взятки.