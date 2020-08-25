Башар Асад поручил сформировать новое правительство

Ранее NEWS.ru писал, что итоги выборов в Народный совет (парламент) Сирии вызвали волну возмущения в лояльных официальному Дамаску кругах. Причиной стали обманутые ожидания кандидатов. Они не только обвинили организаторов демократической процедуры в коррумпированности, но и выдвинули претензии к возглавляемой президентом Башаром Асадом правящей «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), которая, по их мнению, инспирировала подлог на голосовании.
Недовольство лояльных президенту Башару Асаду политиков связано главным образом с тем, что в парламент свободно прошли лидеры локальных иррегулярных формирований, которые участвуют в гражданском конфликте на стороне правительственных сил. Теперь сирийскому Высшему судебному комитету (Избиркому) инкриминируют мошенничество на участках и взятки.